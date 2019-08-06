Новые умные часы Fossil позволят совершать бесконтактные платежи, а также принимать звонки обладателям iPhone

Компания Fossil анонсировала свои новые смарт-часы пятого поколения, которые получили соответствующее название Gen 5. Помимо некоторых улучшений характеристик, это будут первые часы на Wear OS способные принимать звонки с привязанного iPhone.
Fossil отдельно отмечает увеличение срока автономной работы за счет новых режимов, которые позволяют работать в течение нескольких дней без подзарядки, пишет iGuides. Режим расширенной батареи увеличивает работоспособность до нескольких дней, сохраняя при этом активные уведомления и мониторинг сердечного ритма. Режим только время — это по сути своеобразный экономный режим, отображающий только время, он отлично подойдет для случаев, когда батарея почти полностью разряжена. Fossil не указала конкретную информацию о том, сколько Gen 5 способны проработать в каждом режиме.
Часы работают на чипсете Qualcomm Snapdragon 3100. Производитель предложит шесть различных цветовых схем. Три из них получат название Julianna HR, они выглядят довольно эффектно за счет золотого кольца окружающего циферблат. Остальная тройка будет называться Carlyle HR и получит более скромное оформление. Обе серии оснащены одинаковым 1,28-дюймовым AMOLED-экраном (328ppi), который помещен 44-миллиметровый корпус толщиной 12 мм.
Что касается других характеристик, Gen 5 получили 8 ГБ встроенной памяти и 1 ГБ ОЗУ. Смарт-часы оснащены чипом NFC для бесконтактных платежей, датчиком сердцебиения, автономным GPS и динамиком для приема звонков. Конструкция новинки, по словам Fossil, защищена от влаги и способна выдержать погружение на глубину до 30 метров. Gen 5 уже доступны в официальном интернет-магазине по цене 295 долларов (265 евро).