Идея для Эстонии? Польша резко повышает зарплаты молодежи

Налоговая льгота, вступившая в силу 1 августа, может принести выгоду примерно двум миллионам молодых людей и будет распространяться только на наемных работников, не коснувшись молодых предпринимателей, сказал заместитель министра финансов Лешек Скиба.

Скиба надеется, что поправка побудит молодежь быстрее входить на рынок труда, страдающий от нехватки рабочей силы. Правительство также надеется, что она удержит на родине тех, кто задумывается об отъезде за границу в поисках лучшей зарплаты.

«Предсказать все невозможно… но мы считаем, что каждый молодой человек, который подумывает остаться или уехать работать за границу, увидит, что разница между здешней нетто-зарплатой и зарплатой за границей уменьшается, и это мотивирует его остаться в Польше», - сказал Скиба.

Кроме того, «некоторые молодые люди, уже уехавшие в Западную Европу – Германию, Великобританию, Францию или Ирландию, – уже видят повод задуматься о возвращении домой», - добавил он. По словам Скибы, поправка означает, что госдоход уменьшится примерно на 2,5 млрд злотых (580 млн евро). Половина денег ушла бы центральному правительству, другая – местным самоуправлениям. Однако, по мнению некоторых молодых людей, за этим шагом стоит нечто иное – выборы и популизм.

Недавно устроившийся на работу в ресторан 19-летний Франчишек Филиповски сказал об уменьшении налогов, что «таким образом они показывают, что относятся к молодым избирателям с большей симпатией». Он дал понять, что этот шаг может быть взвешенным политическим решением перед парламентскими выборами, которые пройдут в октябре.

Другой молодой человек, 23-летний Ян Пиотровский отнесся к поправке скептически. «Идея была выдвинута непосредственно пере выборами в Европарламент, поэтому здесь есть элемент популизма», - заметил он. Ранее он работал в торговле и банке, но теперь ищет работу в секторе логистики.

«Я не жду золотого дождя. Скорее, в месяц прибавится 100-200 злотых (23-46 евро)», - сказал он. В Польше нет статистики по зарплате конкретно среди молодых людей, она имеется лишь относительно трудоспособного населения в целом и согласно ей средняя месячная зарплата составляет 3700 злотых (860 евро).

Представление о том, насколько маргинальной может быть получаемая молодым человеком зарплата, может дать цена гамбургера, которая в среднем составляет 25 злотых (5,8 евро). По словам Пиотровского, он подумывал уехать на работу за границу в последние пару лет, и столь небольшая прибавка не заставит его изменить намерение. «Мне не нравится политика нынешнего правительства, и я не жду, что она изменится. Многие мои друзья считают так же. Польские зарплаты не взлетят ввысь ракетой. Жилье дорогое, медленно, но верно растут и цены на еду», - добавил он.

Скептически относятся к плану и некоторые экономисты. «Отмена этого налога не слишком изменит экономику», - говорит Анджей Садовский, который возглавляет польский Центр Адама Смита, исповедующий идеи рыночной экономики.

«Работодателю не дорог этот 18-процентный подоходный налог. Дорого обходится социальный налог чуть выше 40%», - сказал он AFP. Работники платят в Польше на соцстрахование примерно 24% своего брутто-дохода и 18% платит работодатель.

По мнению Садовского, от поправки прежде всего выиграют работодатели. «Теперь они, беря на работу молодого человека, могут предлагать ему зарплату, с которой они не должны платить 18% налога, - говорит он, не исключая, что за поправкой стоят выборы. – В Польше, как и во Франции, правительство часто делает избирателям подарки перед выборами».

По его мнению, в этом конкретном случае цель мер, направленных на молодежь, состоит в том, чтобы сгладить негативное влияние увеличения обязательств по социальному налогу для мелких фирм, которые начнут действовать с 1 января. Сторонники новой налоговой льготы считают образцом Швецию, где правоцентристское правительство сократило в 2007 году налоги для работодателя на работников моложе 26 лет наполовину. Тем самым хотели упростить вход молодежи на рынок труда.