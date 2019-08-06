Вниманию водителей: с понедельника изменится организация движения на Нарвском шоссе

В направлении от центра города две полосы движения соединятся в одну полосу перед магазином, находящимся в здании «Черный лебедь» на пересечении Нарвского шоссе и улицы Поска (Нарвское шоссе 90). Полоса вновь разделится на две после здания по адресу Нарвское шоссе 100. В направлении центра города полосы будут объединены и разделены в тех же местах, но в противоположном направлении.

«Поскольку из-за светофоров некоторые участки дороги становятся пунктом торможения и остановки, они требуют более прочного покрытия, что влечет за собой обширные строительные работы по укреплению дорожного покрытия. Одним из таких является дорожный отрезок от магазина, находящегося в здании «Черный лебедь» до бывшего здания Китайского посольства (Нарвское шоссе 100). Изменение организации дорожного движения, которое начнется в 5 утра в понедельник, как раз коснется именно этого отрезка дороги. Просим всех участников дорожного движения следить за временными дорожными знаками и по возможности использовать параллельные улицы Лаагна-теэ и Гонсиори», - посоветовал старейшина Кесклинн Владимир Свет.