Фото: на смену малиновым пиджакам пришли малиновые холодильники?

Производители крупной кухонной техники довольно консервативны — в расцветках холодильников, плит и духовок доминируют всего несколько неярких цветов.

1. Цветные холодильники очень дороги — много дороже, чем холодильники классических оттенков. Приходится выбирать: или один такой холодильник необычного цвета или целый комплект кухонной техники стандартного вида.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

2. Выбор оттенков цвета при этом сильно ограничен. Скажем, если красный — то это красный только тона «кровавая Мэри». Найти малиновый или брусничный холодильник можно, но не факт, что вас устроят его функциональные возможности или модель подойдет по габаритам. Как следствие, придется строить кухню в зависимости от холодильника, а не просто запланировать нишу и купить что-то подходящее по бюджету в конце ремонта.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

3. Если очень хочется холодильник нужного цвета — его приходится заказывать. Это возможно, но за эксклюзивность придется солидно заплатить, плюс ожидание выполнения заказа.

4. Сложно говорить о размерах — они свои у каждого производителя. Если отталкиваетесь от оттенка, нужная модель вполне может оказаться шире или глубже привычных 60 см. И тогда весь ремонт нужно планировать под покупку конкретно этого прибора.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

5. В случае техники классического цвета можно рассчитывать на соблюдение стандарта ширины и глубины как минимум. То есть подготовить аккуратную нишу для техники, вывести все розетки и начать копить деньги на новый холодильник и купить его через какое-то время, а пока — пожить со старым.

6. Цветная плита или холодильник смотрятся здорово в определенном интерьере. Однако если вы лет через пять решите переехать, такая бытовая техника потянет за собой прежний дизайн — придется вписывать ее в новую кухню. Получаем вполне предсказуемую проблему: или оставлять новым хозяевам дорогую технику, или перевозить ее на новую квартиру, но гарнитур заказывать прежнего цвета.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

7. Выбор техники по цвету существенно сужает круг поиска. Поэтому ради голубого или желтого холодильника, скорее всего, придется отказаться от полезных функций или других преимуществ, которыми обладают модели более традиционных расцветок.