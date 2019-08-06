Вы еще можете успеть: поступила в продажу прелестная дачка на берегу моря

Летний домик площадью 48,9 квадратных метров находится в Вяэна-Йыэсуу на расстоянии пятиминутной прогулки от моря. Очаровательная дача построена в 1975 году и капитально отремонтирована весной этого года.

ФОТО: City24

На первом этаже дома находится гостиная с камином, маленькая комнатка, кухня и туалет. Из гостиной лестница ведет на второй этаж, помещение которого может вместить на ночь до четырех человек. Отдельный вход ведет в баню с электрокаменкой и душевой. Отапливает дом, кроме камина, воздушно-тепловой насос.

ФОТО: City24