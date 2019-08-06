Вы еще можете успеть: поступила в продажу прелестная дачка на берегу моря

Последние теплые деньки можно провести на чудесной даче в волости Харку, если, конечно, вы последуете совету Postimees.
Летний домик площадью 48,9 квадратных метров находится в Вяэна-Йыэсуу на расстоянии пятиминутной прогулки от моря. Очаровательная дача построена в 1975 году и капитально отремонтирована весной этого года.
На первом этаже дома находится гостиная с камином, маленькая комнатка, кухня и туалет. Из гостиной лестница ведет на второй этаж, помещение которого может вместить на ночь до четырех человек. Отдельный вход ведет в баню с электрокаменкой и душевой. Отапливает дом, кроме камина, воздушно-тепловой насос.
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