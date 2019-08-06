Вт, 6.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг
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  • Вы еще можете успеть: поступила в продажу прелестная дачка на берегу моря

Вы еще можете успеть: поступила в продажу прелестная дачка на берегу моря

ФОТО: City24

Последние теплые деньки можно провести на чудесной даче в волости Харку, если, конечно, вы последуете совету Postimees.  

Летний домик площадью 48,9 квадратных метров находится в Вяэна-Йыэсуу на расстоянии пятиминутной прогулки от моря. Очаровательная дача построена в 1975 году и капитально отремонтирована весной этого года. 

ФОТО: City24

На первом этаже дома находится гостиная с камином, маленькая комнатка, кухня и туалет. Из гостиной лестница ведет на второй этаж, помещение которого может вместить на ночь до четырех человек. Отдельный вход ведет в баню с электрокаменкой и душевой. Отапливает дом, кроме камина, воздушно-тепловой насос. 

ФОТО: City24

Если вы чувствуете, что этот вариант подходит для вашей семьи, ознакомьтесь с подробностями на странице портала недвижимости City24.

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