Брюс Уиллис остался без дачи

Имение удалось реализовать за несколько месяцев — впервые оно было выведено на рынок в марте 2019-го. Сумма сделки составила 27 миллионов долларов, тогда как изначально пара планировала получить за дом 33 миллиона.

Общая площадь особняка, расположенного на берегу океана, — свыше 1,2 тысячи квадратных метров. Размер участка — 2,8 гектара. В доме пять спален, кроме того, на территории есть два небольших гостевых коттеджа и павильон для занятий йогой. Уиллис приобрел имение в 2000 году, около десяти лет назад именно здесь он сочетался браком с Хемминг. Пара часто отдыхала на островах.

Как пояснила Mansion Global риелтор, занимавшаяся продажей дома, он был реализован из-за желания Уиллиса перебраться на постоянное место жительства в Калифорнию. Актер также продает принадлежащее ему имение в Нью-Йорке.

Теркс и Кайкос — британская заморская территория в Атлантическом океане, расположена к юго-востоку от Багамских островов. В юрисдикции островов отсутствуют прямые налоги на доходы как физических, так и юридических лиц, то есть территория является офшорной.