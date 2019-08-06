Идите в баню: новая жизнь легендарного тартуского дома

В Тарту, на улице Парги, находится дом царского времени, в котором вплоть до середины 90-х годов работала баня. Затем здание долго пустовало, пока на него не положили глаз девелоперы.

ФОТО: KV.EE

На сегодняшний день можно говорить, что город Тарту получил новый интересный жилой комплекс, квартиры в котором уже нашли новых хозяев.

ФОТО: KV.EE

Недвижимость состоит из двух зданий, нового и отреставрированного старого, соединенных между собой террасой-балконом. К каждой квартире относится парковочное место, которое не входит в цену.

ФОТО: KV.EE