Вт, 6.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов

Идите в баню: новая жизнь легендарного тартуского дома

ФОТО: KV.EE

Оригинальный проект обновления исторического дома учитывает обаяние старины, передает Postimees. 

В Тарту, на улице Парги, находится дом царского времени, в котором вплоть до середины 90-х годов работала баня. Затем здание долго пустовало, пока на него не положили глаз девелоперы. 

ФОТО: KV.EE

На сегодняшний день можно говорить, что город Тарту получил новый интересный жилой комплекс, квартиры в котором уже нашли новых хозяев. 

ФОТО: KV.EE

Недвижимость состоит из двух зданий, нового и отреставрированного старого, соединенных между собой террасой-балконом. К каждой квартире относится парковочное место, которое не входит в цену.

ФОТО: KV.EE

Подробности находятся на портале недвижимости KV.EE. 

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