Названы самые популярные в мире авиакомпании

На втором месте расположился другой американский перевозчик — Delta Air Lines. На третьем месте оказалась компания United Airlines, а на четвертом — Emirates. Замыкает пятерку самых популярных авиакомпаний Southwest Airlines.

Кроме того, по данным IATA, количество пассажиров, путешествующих самолетом, возросло. Так, за 2018 год мировые авиакомпании перевезли 4,4 миллиарда пассажиров, что на 6,9 процента больше, чем в предыдущем году.