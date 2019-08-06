Видео: это не ваш знакомый развлекается? Повредившего прокатный велосипед ждут серьезные проблемы

Вчера в Facebook-группе тартуского велопроката было опубликовано видео, как один молодой человек ненадлежащим образом обращается с велосипедом. По словам главы транспортного отдела мэрии Тарту Романа Меэкса, прежде чем выписать штраф, им придется установить личность вандала, пишет Tartu Postimees.
Роман Меэкса сказал, что вредителю придется оплатить ремонт велосипеда, а также молодому человеку грозит штраф в 100 евро. Также учетная запись вандала будет заблокирована. Меэкса затруднился сказать, как долго будет действовать блокировка.
Если вы узнали человека на видео, можете сообщить об этом в транспортный отдел мэрии Тарту.