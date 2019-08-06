Вт, 6.08.2019
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  • Видео: это не ваш знакомый развлекается? Повредившего прокатный велосипед ждут серьезные проблемы

Видео: это не ваш знакомый развлекается? Повредившего прокатный велосипед ждут серьезные проблемы

Велопрокат в Тарту.

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Вчера в Facebook-группе тартуского велопроката было опубликовано видео, как один молодой человек ненадлежащим образом обращается с велосипедом. По словам главы транспортного отдела мэрии Тарту Романа Меэкса, прежде чем выписать штраф, им придется установить личность вандала, пишет Tartu Postimees.

Роман Меэкса сказал, что вредителю придется оплатить ремонт велосипеда, а также молодому человеку грозит штраф в 100 евро. Также учетная запись вандала будет заблокирована. Меэкса затруднился сказать, как долго будет действовать блокировка.

Если вы узнали человека на видео, можете сообщить об этом в транспортный отдел мэрии Тарту.

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