Европейский авторынок сократился впервые за пять лет

Из «драйверов роста» лучше всех себя чувствует Германия (+0,5%), тогда как остальные оказались в минусе: Франция (-1,8%), Италия (-3,5%), Испания (-5,7%), Великобритания (-3,4%).

Наибольшее падение продемонстрировали Исландия (-38,7%), Швеция (-25,6%), Кипр (-14%), Финляндия (-13,4%), Чехия (-10,6%) и Нидерланды (-10,5%). Аналитики во многом связывают провал с внедрением эконорм WLTP, которое спровоцировало отложенный спрос, и торговыми войнами, резко меняющими тарифы. Самый заметный прирост отмечен в Литве (+47,1%), Румынии (+19,2%), Венгрии (+5,4%), Греции (+5,2%) и Латвии (+4,6%).

У всех крупных концернов, кроме Тойоты (+0,3%), отрицательные показатели: Daimler (-0,8%), BMW Group (-0,8%), VW Group (-4,3%), PSA Group (-1%), Renault Group (-0,9%), Hyundai Group (-0,6%), FCA (-9,5%), Ford (-7,6%), Jaguar Land Rover (-2%). Если наряду с командным рассматривать личный зачет, то среди компаний следует отметить Mitsubishi (+13,6%), Volvo (+3%) и Mazda (+0,3%). Антигероями сделались Nissan (-24%) и Honda (-15,5%).

Из 33 брендов, отслеживаемых ACEA, рост показала только дюжина. Тут с абсолютным рекордом марки Alpine (+332,1%) соседствуют успехи странной пары Lancia/Chrysler (+27,4%), Лексуса (+10,7%), Dacia (+10,5%), Citroen (+6,9%), Seat (+6%), Jeep (+1,8%) и KIA (+1,7%). Люксовые Bentley, Lamborghini и Bugatti посчитаны вместе с ростом в 21,5%, тогда как общие продажи Dodge и Maserati сократились на 30,5%. Глубоко просели Alfa Romeo (-42,4%) и, как ни странно, Porsche (-19,1). В числе аутсайдеров и наша Lada (-12,7%).