В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко

Специальный прокурор Панамы возбудил уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-советник бывшего украинского лидера Виктора Януковича юрист Андрей Портнов, пишет "Лента.ру".
Отмечается, что дело возбуждено по статье 254 Уголовного кодекса Панамы («Преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов»).
Портнов дал панамской прокуратуре показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств.
«Мы точно знаем, что его финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев, и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну», — подытожил юрист в своем сообщении.
5 августа Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудилоочередное дело в отношении Порошенко из-за его поездки на отдых на Мальдивские острова в 2018 году. Бывшего президента обвиняют в использовании поддельных документов для совершения этой поездки.