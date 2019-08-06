Картина дня: предупреждение о террористической угрозе, откровения охранников и Юри Ратас встретился с Борисом Джонсоном

Идея для Эстонии? Польша резко повышает зарплаты молодежи

Правительство Польши приняло решение снизить налоги для лиц моложе 26 лет, чтобы уменьшить их отток за границу. Зарплата молодежи должна значительно вырасти, поскольку работодателям больше не придется платить налог в размере 18% от зарплаты работника. Читать далее...

Предупреждение ООН о террористической угрозе касается и Эстонии

В то время как с 1 января Эстония на два года станет непостоянным членом Совбеза ООН, ключевым вопросом глобальной политики вновь может стать международный терроризм. Таким образом, Эстонии придется участвовать в обсуждениях на эту тему и заявлять о конкретных позициях и предложениях. Читать далее...

Охранники Maxima рассказали, почему магазинные воры чувствуют себя безнаказанно

В воскресенье Rus.Postimees сообщил, что полиция направила в сеть магазинов Maxima письмо с просьбой нанять больше охранников в Кохтла-Ярве. Мелкие кражи в магазинах случаются часто, но во многих случаях в магазине просто не оказывается охраны, которая могла бы задержать вора. Два работника охраны из Maxima рассказали, почему так происходит. Читать далее...

Сентябрь станет судьбоносным для нынешнего правительства

Дальнейшая судьба нынешнего правительства во многом будет зависеть от текущего состояния госбюджета. Читать далее...

Посольство РФ: режим электронных виз в Ленобласти предназначен в первую очередь для Эстонии

С 1 октября на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области вводится режим электронных виз. И хотя список стран, граждане которых смогут оформлять визу онлайн, пока не определен, в посольстве РФ в Эстонии утверждают, что поскольку Эстония граничит с данным регионом, то нововведение с большой вероятностью будет в первую очередь касаться именно граждан Эстонии. Читать далее...

На шоссе автомобиль врезался в пассажирский автобус: двое в больнице

В понедельник, 5 августа, около 23.05 в поселке Тыревере волости Ныо произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

Галерея: Юри Ратас встретился с Борисом Джонсоном

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился во вторник в Лондоне со своим британским коллегой Борисом Джонсоном. Читать далее...

Вакра: столичная мэрия пытается рассмотреть проект продолжения улицы Мустакиви-теэ в пик сезона отпусков

Член фракции социал-демократов в городском собрании Таллинна Райнер Вакра подал запрос мэру столицы, выясняя, почему проект продолжения улицы Мустакиви, вызывающий у жителей города столько вопросов, местные власти пытаются рассмотреть в пик сезона отпусков. Читать далее...

Генсек НАТО считает соперничество великих держав одной из главных угроз безопасности альянса и его союзников

Усиление конкуренции между крупными державами, такими как Россия, США и Китай является одной из трех основных проблем, с которыми сталкиваются НАТО и его союзники, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время выступления в Новой Зеландии. Читать далее...

Не вернувшиеся в тюрьму открытого типа женщины задержаны

В понедельник, 5 августа, в назначенное время в Таллиннскую тюрьму открытого типа не вернулись заключенные Маргарита Гаранина и Виктория Сакун, передает Postimees. К утру вторника их уже задержали. Читать далее...

Галерея: при сортировке тары чистота важнее, чем беспокойство о том, годится ли сюда эта коробка

Postimees побывал на станции отходов Ragn Sells, чтобы узнать, какова ситуация с мусором, поступающим на сортировку. Читать далее...

Литва вслед за Эстонией добивается непризнания выдаваемых жителям Восточной Украины российских паспортов