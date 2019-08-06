Картина дня: предупреждение о террористической угрозе, встреча Ратаса с Джонсоном и попавший в аварию автобус

Не вернувшиеся в тюрьму открытого типа женщины задержаны

В понедельник, 5 августа, в назначенное время в Таллиннскую тюрьму открытого типа не вернулись заключенные Маргарита Гаранина и Виктория Сакун, передает Postimees. К утру вторника их уже задержали. Читать далее...

Галерея: при сортировке тары чистота важнее, чем беспокойство о том, годится ли сюда эта коробка

Postimees побывал на станции отходов Ragn Sells, чтобы узнать, какова ситуация с мусором, поступающим на сортировку. Читать далее...

Литва вслед за Эстонией добивается непризнания выдаваемых жителям Восточной Украины российских паспортов

Литовские дипломаты ходатайствуют о том, чтобы российские паспорта, выдаваемые в упрощенном порядке жителям Восточной Украины, не признавались в масштабе Евросоюза, а если этого добиться не удастся, то будут предприняты односторонние меры, сообщило министерство иностранных дел Литвы. Читать далее...

Посольство России: непризнание Эстонией паспортов жителей Донбасса вызывает сожаление

Посольство России в Таллинне с сожалением восприняло решение МИД ЭР не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Луганской и Донецкой областей Украины после 24 апреля 2019 года, если владельцы такого паспорта ранее не были гражданами РФ. Читать далее...

Хочу нанять иностранного специалиста

В условиях острого дефицита кадров работодатели все чаще задумываются о привлечении людей из-за рубежа, но как это делать правильно, знают далеко не все. Читайте далее...

Заболеваемость клещевым энцефалитом в Европе: показатель Эстонии пугает

Заболеваемость клещевым энцефалитом в Литве – самая высокая в Европе, сообщил в среду Центр по борьбе с заразными заболеваниями и СПИД. Читайте далее...

Фирмы все больше выводят деньги из Эстонии в виде выдачи займов

По данным Налогово-таможенного департамента, во втором квартале этого года резко выросло число и объемы займов, которые предоставляли эстонские компании международным компаниям. Читайте далее...

Олег Осиновский подал жалобу на Литву в Еврокомиссию

Дочернее предприятие Skinest Baltija принадлежащей эстонскому бизнесмену Олегу Осиновскому компании Skinest Rail подало жалобу в Еврокомиссию в связи с отстранением фирмы от тендера конкурсных закупок литовской государственной ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги). Читайте далее...

Галерея и видео: на Петербургском шоссе сгорел автомобиль

Сегодня в 15.48 в Центр тревоги сообщили, что на Петербургском шоссе загорелся автомобиль. Читайте далее...

Дожди и ветер: завтра погода не порадует жителей Эстонии

В ночь на среду в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер южной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха ночью 10..16°С. Читайте далее...

Синоптики огорчили прогнозом на эту неделю

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни температура будет умеренно теплая погода, временами дожди. Читайте далее...

Прокурор направила в суд дело бывшего министра Марти Куузика

Вируская окружная прокуратура передала в суд уголовное дело бывшего министра внешней торговли и ИТ Марти Куузика (EKRE), обвиняемого в домашнем насилии. Читайте далее...

Кадри Симсон объяснила свое отсутствие на заседаниях Рийгикогу искусственным оплодотворением

Кандидат в члены Европейской комиссии и заместитель председателя Центристской партии Кадри Симсон ответила на появившуюся сегодня в газете Eesti Päevaleht статью, объяснив свое отсутствие на нескольких заседаниях Рийгикогу прохождением процедуры искусственного оплодотворения. Читайте далее...

В Москве завели дело из-за младенца на митинге. Что говорят его родители?

Московская пара, которую подозревают в передаче ребенка постороннему на митинге, рассказала свою версию случившегося. Они утверждают, что гуляли с родственником и попросили его подержать сына. Власти же считают, что ребенка использовали для защиты от полиции. Читайте далее...

В августе в Эстонии резко вырастут цены на свинину