Эстония договорилась о сотрудничестве со штатом Мэрилэнд. В чем выгода?

«У нас долгая история сотрудничества в области безопасности и обороны с штатом Мэриленд, и, безусловно, в наших интересах продолжать в полной мере сотрудничать с США, в том числе на государственном уровне», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Хотя тесное сотрудничество между Эстонией и штатом Мэриленд началось с военного сотрудничества в начале 1990-х годов, в течение многих лет оно охватывало многие области, такие как образование, киберпространство, обмен молодежью и здравоохранение.

«Можно с уверенностью сказать, что Эстония имеет особые отношения с американским штатом Мэриленд, которые носят как практический, так и символический характер. Большая часть этого сотрудничества осуществляется гражданами и добровольцами. Однако обновленный подписанный Меморандум о сотрудничестве дает четкий сигнал: нам и государству", - сказал посол Эстонии в США Йонатан Всевиов.