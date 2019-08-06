Olerex собирается расширить сеть заправок в Литве

В Литве находится заправка с самым большим оборотом из всей сети заправок Olerex, и заправляемое на зарубежных заправках топливо составляет 14% от общего оборота компании", – сказал Rus.ERR член правления Olerex Антти Моппель.

Рыночная доля предприятия в Литве остается ниже 10%, при этом Моппель видит пространство для роста. "Если в Эстонии Департамент конкуренции дал нам понять, что в некоторых районах мы близки к доминирующей рыночной позиции и должны быть осторожными с наращиванием рыночной доли, то Литва – прекрасное место для роста.