Фото: в Тартуском уезде рейсовый автобус попал в серьезное ДТП, пострадал ребенок

Примерно в 14.20 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Ворбусе на пересечении дороги Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа и дороги Тарту-Тиксоя, где столкнулись автобус и автомобиль Chrysler.

По предварительной информации, водитель Chrysler повернул налево на перекрестке перед рейсовым автобусом, следующим из Таллинна в Тарту. В результате столкновения в машине пострадали два человека, один из них - несовершеннолетний ребенок, сообщила BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

На момент аварии в автобусе было 23 человека, они были пристегнуты ремнями безопасности и не получили травм. Полиция объяснила на месте происшествия, что водители обеих машин были трезвыми и имели автомобильные права. Подробности аварии уточняются.

В аварии, произошедшей в Ворбусе, пострадали два человека, в том числе, ребенок. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

В аварии, произошедшей в Ворбусе, пострадали два человека, в том числе, ребенок. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

В аварии, произошедшей в Ворбусе, пострадали два человека, в том числе, ребенок. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet