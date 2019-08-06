Фирмы все больше выводят деньги из Эстонии в виде выдачи займов

Во втором квартале этого года у 147 эстонских предприятий было взято в долг 147,9 миллионов евро. Возвращено от ранее взятых займов обратно в Эстонию 50,8 миллионов евро 68-и предприятиям, сообщил департамент BNS.

Выдача займов во втором квартале больше на 40 миллионов евро, по сравнению в тем же периодом прошлого года. В первом квартале этого года 138 предприятий выдали займы входящим в концерн иностранным предприятиям на общую сумму 77 миллионов евро.

Департамент отмечает, что тенденции выдачи займов и их возврата разнятся в разные периоды квартала, потому делать окончательные выводы, основываясь на квартальных данных, не стоит. По итогу прошлого года в Эстонию вернулось больше взятых в долг денег, чем ушло.