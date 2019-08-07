Читатель интересуется: как бороться с теми, кто загрязняет окружающую среду?

По словам читателя, он стал свидетелем ситуации, когда двое мужчин в Валга шли с тележкой и на перекрестке улиц Юлазе и Нельги прямо возле дороги выбросили мусор, после чего ушли обратно. Сергей поинтересовался, как можно бороться с теми, кто загрязняет окружающую среду?

Редакция обратилась с этим вопросом в Инспекцию по защите окружающей среды. Как ответила советник по связям с общественностью Лейли Тууль, наказать виновного можно лишь в том случае, если его личность установлена и он признал свою вину. Для доказательства этого необходимы показания свидетелей или очевидцев, в которых они точно описывают происходящее или увиденное. Также должны быть в наличии фото- и видеоматериалы.