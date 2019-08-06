Прокуратура Москвы требует лишить супругов родительских прав за участие в акции протеста

В результате прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родителей прав на годовалого ребенка за то, что они с ним приняли "незаконное участие" в акции протеста 27 июля. Ведомство указывает, что "в ходе митинга родители передали малолетнего ребенка третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда".

"Эксплуатация ребенка"

Таким образом, указывается далее на сайте прокуратуры, "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына". Это, по мнению обвинителей, и стало причиной обращения в суд о лишении их родительских прав.

В мессенджере Telegram появлась фотография, на которой супруги якобы передают своего ребенка Сергею Фомину, который является фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках во время митинга.

Единственный не задержанный фигурант