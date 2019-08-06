Олег Осиновский подал жалобу на Литву в Еврокомиссию

Жалоба, поданная в июне в директорат по конкуренции Еврокомиссии на деятельность Lietuvos gelezinkeliai и ее дочерних предприятий – фирмы по перевозке грузов LG Cargo, предприятия Gelezinkeliu tiesimo centras (GTC) и Вильнюсского депо по ремонту локомотивов – уже принята к рассмотрению. Брюссель прислал вопросы к правительству, которое попросило дать дополнительное время для ответов. Ответы ожидаются до начала сентября.

По мнению Skinest Baltija, деятельность Lietuvos gelezinkeliai идет вразрез и с правом Литвы, и с правом Евросоюза, нарушает интересы по сути всех участников рынка, прокомментировала ситуацию адвокат Skinest Baltija Дайва Ушинскайте-Филоновене.

По словам директора департамента коммуникации Lietuvos gelezinkeliai Мантаса Дубаускаса, реорганизация компании проводится в соответствии с Железнодорожной директивой ЕС, процесс учреждения LG Cargo проходил прозрачно и открыто – вся информация обнародовалась.

"Информация о запланированном переводе деятельности была обнародована еще в январе этого года. Жалобы по всем направлениям посыпались только в середине года, после того, как Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу Skinest Rail. Skinest обжаловала решение, которым владелец компании признан не соответствующим интересам национальной безопасности Литвы", – сказал он BNS.

Компания указала комиссии, что незаконная помощь государства предоставлялась после учреждения LG Cargo и посредством взноса Lietuvos gelezinkeliai в ее капитал в размере 30 млн евро, впоследствии – посредством отчуждения в пользу предприятия имущества на сумму 30,4 млн евро, а также в результате заключения договора об объединенной деятельности, согласно которому дочернему предприятию были переданы человеческие ресурсы, инфраструктурные мощности и другие ресурсы.

Дубаускас уверял, что человеческие ресурсы и другое имущество были переведены не на основании договора об объединенной деятельности, а в связи с переводом всей деятельности по перевозкам грузов – это тоже было обнародовано. Договор об объединенной деятельности, по его словам, действовал только в переходный период, сейчас он уже недействителен.

Как утверждает Skinest, все три дочерних предприятия (LG Cargo, Gelezinkeliu tiesimo centras и Вильнюсское депо по ремонту локомотивов) покупают товары и услуги непублично, объявляют любые квалификационные требования, исключительно короткие сроки для подачи заявок.

Компания Skinest Baltija уже обжаловала в литовских судах два непубличных конкурса дочерних предприятий Литовских железных дорог – объявленный Вильнюсским депо по ремонту локомотивов конкурс на закупку запчастей для товарных вагонов, а также объявленный предприятием LG Cargo конкурс на закупку вагонов стоимостью более 30 млн евро.

Lietuvos gelezinkeliai утверждает, что предприятие LG Cargo разослало информацию о конкурсе на закупку вагонов всем известным производителям, включая и связанному с группой Skinest предприятию. Компания утверждает, что рассылала приглашения производителям напрямую, а не посредникам.

"О другой закупке – деталей для вагонов – Вильнюсское депо по ремонту локомотивов тоже сообщало публично. Skinest участвовала в этой закупке и предложила более высокие цены, чем другие поставщики. И только после того, как не удалось выиграть конкурс, Skinest его обжаловала", – сказал BNS М. Дубаускас.

Служба конкурсных закупок в июне заявила, что LG Cargo, Gelezinkeliu tiesimo centras и Вильнюсское депо по ремонту локомотивов следует считать покупающими организациями – их закупки подлежат обнародованию согласно Закону о конкурсных закупках.

Lietuvos gelezinkeliai утверждает, что в таком случае условия конкурировать на рынке для этих предприятий будут станут хуже.

В апреле этого года Литва обжаловала ЕК и другое предприятие ж/д услуг – LGC Cargo, через своего крупнейшего акционера, латвийскую компанию Baltic Transit Service, косвенно связанное с бывшими латвийскими политиками и Российскими железными дорогами, которое не получает права на перевозку грузов через Литву.