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Ратас: коалиция работает, правительство не разваливается

Tallinn 17.06.2019. Jüri Ratas Riigikogus. FOTO: TIINA OJA / POSTIMEES

ФОТО: Tiina Oja / POSTIMEES/SCANPIX

Появившиеся в СМИ слухи о скором распаде коалиции не имеют никаких оснований, сказал премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас заявил в коротком интервью ERR, передает Rus.ERR.

"Безусловно, партнеры по коалиции не обмениваются через средства массовой информации слухами. Эти [слухи] сегодня не имеют под собой никаких оснований. Коалиция работает, и Центристская партия всегда сохраняла верность коалиции и своим партнёрам", - сказал Ратас.

Возглавляемое Юри Ратасом правительство, в которое входят Центристская партия, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и партия "Отечество" (Isamaa) в четверг, 8 августа, отметят знаменательные 100 дней пребывания в должности. 

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