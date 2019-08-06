Ратас: коалиция работает, правительство не разваливается

"Безусловно, партнеры по коалиции не обмениваются через средства массовой информации слухами. Эти [слухи] сегодня не имеют под собой никаких оснований. Коалиция работает, и Центристская партия всегда сохраняла верность коалиции и своим партнёрам", - сказал Ратас.