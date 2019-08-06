Ратас: коалиция работает, правительство не разваливается

Появившиеся в СМИ слухи о скором распаде коалиции не имеют никаких оснований, сказал премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас заявил в коротком интервью ERR, передает Rus.ERR.
"Безусловно, партнеры по коалиции не обмениваются через средства массовой информации слухами. Эти [слухи] сегодня не имеют под собой никаких оснований. Коалиция работает, и Центристская партия всегда сохраняла верность коалиции и своим партнёрам", - сказал Ратас.
Возглавляемое Юри Ратасом правительство, в которое входят Центристская партия, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и партия "Отечество" (Isamaa) в четверг, 8 августа, отметят знаменательные 100 дней пребывания в должности.