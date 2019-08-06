Художественная инсталляция антарктических путешественников привлекла внимание датчан

Копенгаген 30.07-01.08

Копенгаген был одним из городов, где сам Беллинсгаузен останавливался со своей экспедицией, чтобы заготовить съестные припасы и пополнить запасы. В то время как семинары, посвященные Беллинсгаузену и полярным регионам, проводились или проводятся на местных остановках, мы приехали в Копенгаген с немного другим проектом - художественной инсталляцией под названием «Белый ковер». Идея для этого возникла ранней весной, когда вместе с Полярным клубом Эстонии я исследовал маршрут экспедиции Беллинсгаузена двухсотлетней давности. Копенгаген также казался хорошим местом, чтобы представить экспедицию в городском пространстве.

Корабль держал путь на Амалиекай, который находится в центре Копенгагена, недалеко от Королевского замка. Тысячи посетителей, в основном круизных туристов, проходят по нему каждый день от статуи Русалочки до Замка Королевы. Возле фонтанов фотографируют замок, новый оперный театр через канал и корабли разных размеров, припаркованные вдоль набережной. Но, чтобы вызвать интерес, белая поверхность 200 м2 вдоль дороги - это нечто, достойное открытия.

Удивительно, как создание пространства или его незначительное изменение может легко привлечь внимание людей. При повседневной работе с архитектурой создание временных инсталляций является хорошей альтернативой, и результаты можно увидеть в ускоренном порядке. Дома и градостроительство занимают годы, десятилетия, но с искусством монтажа результат виден через месяцы или дни. Вот почему мне действительно нравится экспериментировать с этой средой, особенно если сюда можно добавить любимую полярную тему.

Инсталляция «Белый ковер» поддерживает общую цель экспедиции, которая заключается в ознакомлении с полярным искусством и 200-летием открытия Беллинсгаузена. Наступая на ковер, каждый человек имеет возможность почувствовать себя первооткрывателем Антарктиды, но следует также помнить, что каждый шаг оставляет на нем след. Это покажет уязвимость наших полярных регионов.

Вся команда корабля, от юнги до капитана, а также эстонское посольство в Копенгагене были вовлечены в установку. Вместе мы выкатили ковер, закрепили его на улице и стали ждать реакции проходящих людей. Первыми на ковер вышли дети - ковер был еще мягкий, белый и чистый, и поэтому многие воспользовались возможностью лечь на ковер. Но были и те, кто кружил по ковру. Но чем больше следов оставалось на ковре, тем больше пешеходов и велосипедистов осмеливались его пересечь. Существует много метафор, которые можно привести между поведением гостей и обращением с полярными регионами.

Для многих белая поверхность в середине набережной была чем-то, возле чего можно остановиться, прочитать о ковре и экспедиции на информационном табло и спросить команду о чем-то более подробно. Присутствовавший на месте консул посольства Ити Пресс был очень полезен для нас. Например, к нему подошел датчанин, который много лет назад сам отправился в Антарктиду на служебном корабле. Примечательно, что, хотя он жил в 15 км, он не был в столице долго. Он и его жена приехали на городскую экскурсию, но наткнулись на нашу инсталляцию и когда-то любимую ими полярную тему.

Еще одна приятная встреча была со шведом, который приехал сюда на пару дней в круиз и уже знал все о Беллинсгаузене. Он был руководителем шведской полярной экспедиции и неоднократно посещал Южный полюс. Он немедленно побратался с нашим руководителем экспедиции Тийтом Пруули и они завершили дружескую беседу, осматривая интерьер нашего судна.