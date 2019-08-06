Галерея и видео: на Петербургском шоссе сгорел автомобиль

Сегодня в 15.48 в Центр тревоги сообщили, что на Петербургском шоссе загорелся автомобиль, передает Postimees.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Анники Максимовой, люди выбрались из автомобиля и никто не пострадал. К настоящему моменту возгорание потушено.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Кристьяна Оття, автомобиль был полностью уничтожен огнем.
«Спасатели потушили возгорание, во время тушения обе полосы движения были закрыты, но когда наиболее сильное пламя было потушено, открыли одну полосу движения», - сказал Отть.
Максимов подтвердила, что одна полоса движения по-прежнему закрыта и полиция регулирует движение.