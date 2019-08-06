Прокурор направила в суд дело бывшего министра Марти Куузика

Пресс-секретарь окружной прокуратуры Елена Филиппова подтвердила Postimees, что уголовное дело направили в суд на прошлой неделе.

В связи с обвинениями в домашнем насилии Марти Куузик объявил об уходе с поста в конце апреля, пробыв в должности министра всего один день. Уголовное производство в отношении Куузика было начато 29 апреля этого года на основании статьи, предусматривающей ненадлежащее физическое обращение для расследование появившийся в СМИ информации. Уходя с поста, Куузик заявил, что обвинения в его адрес - клевета.

Свою отставку Куузик обосновал желанием обеспечить спокойную работу вступившему в должность правительству и сосредоточиться на защите в уголовном деле. Его спутница жизни отрицала обвинения в домашнем насилии.

«У меня была очень хорошая семейная жизнь, бывали подъемы, бывали спады и уже то обстоятельство, что я дважды разведен, указывает на то, что в моей жизни, без сомнения, были проблемы. Но, насколько я знаю, эти проблемы в семейной жизни людей составляют половину случаев, заканчивающихся разводом», - сказал он в эфире передачи Ringvaade.