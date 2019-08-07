Ср, 7.08.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас
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  • Фото: воспоминания о советской Эстонии в одном объекте современной недвижимости

Фото: воспоминания о советской Эстонии в одном объекте современной недвижимости

ФОТО: City24

В Виймси продается объект недвижимости, тесно связанный с историей эстонской культуры, передает Postimees.

В продажу поступила часть дома площадью 70 м2, находящаяся в историческом здании, известном тем, что в нем создавались первые эстонские кукольные фильмы. Именно в этой части здания, выставленной сейчас на продажу, находилось помещение для отдыха студии Eesti Nukufilm.

ФОТО: City24

Светлая, просторная, с высокими потолками и большими окнами квартира находится недалеко от моря. Из окон открывается замечательный вид на сад и сказочный лес. Жилое пространство можно без особых проблем, лишь с помощью перегородок или стеклянных стен превратить в трех- или четырехкомнатную квартиру. 

ФОТО: City24

Прелестной особенностью объекта является балкон, на котором приятно встречать рассвет с чашечкой утреннего кофе. 

ФОТО: City24

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24

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