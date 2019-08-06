Кадри Симсон объяснила свое отсутствие на заседаниях Рийгикогу искусственным оплодотворением

Симсон написала в соцсетях, что заявление в газете Eesti Päevaleht, согласно которому, у политика не было уважительных причин объяснять свое отсутствие на заседаниях парламента проблемами со здоровьем, не соответствует действительности. "Это было связано с процедурой IVF (экстракорпоральное или искусственное оплодотворение - прим. ред.), которая оказалась неудачной. Как я объясняла и раньше, речь не шла о болезни, но все-таки об очевидно связанной со здоровьем причине.", - написала Симсон. Она добавила, что депутаты Рийгикогу не могут официально оформлять отпуск.

"Находясь за пределами Эстонии, я пыталась снизить то возможное негативное влияние, которое оказывала тогда политическая напряженность в Центристской партии", - добавила она.