Кадри Симсон объяснила свое отсутствие на заседаниях Рийгикогу искусственным оплодотворением

Кандидат в члены Европейской комиссии и заместитель председателя Центристской партии Кадри Симсон ответила на появившуюся сегодня в газете Eesti Päevaleht статью, объяснив свое отсутствие на нескольких заседаниях Рийгикогу прохождением процедуры искусственного оплодотворения, передает Postimees.
Симсон написала в соцсетях, что заявление в газете Eesti Päevaleht, согласно которому, у политика не было уважительных причин объяснять свое отсутствие на заседаниях парламента проблемами со здоровьем, не соответствует действительности. "Это было связано с процедурой IVF (экстракорпоральное или искусственное оплодотворение - прим. ред.), которая оказалась неудачной. Как я объясняла и раньше, речь не шла о болезни, но все-таки об очевидно связанной со здоровьем причине.", - написала Симсон. Она добавила, что депутаты Рийгикогу не могут официально оформлять отпуск.
"Находясь за пределами Эстонии, я пыталась снизить то возможное негативное влияние, которое оказывала тогда политическая напряженность в Центристской партии", - добавила она.
Также она добавила, что поездку в марте 2016 года ее партнер оплатил со своего личного банковского счета. "Эти расходы не оплачивала какая-либо фирма или иной спонсор. Как в начале, так и в конце расследования прокуратура подтвердила, что нет причин связывать меня с каким-либо нарушением закона", - сказала Симсон, добавив, что она не должна знать, как оплачиваются расходы на поездку других лиц.