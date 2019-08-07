Интересное решение: маклер снабдил объявление о продаже слишком необычными фото

Американский маклер по недвижимости Дилан Джейк придумал, как привлечь внимание к задержавшемуся на рынке объекту, к которому никто не проявлял интереса.

Безрезультатно занимаясь продажей пострадавшего от пожара дома во Флориде в течение девяти месяцев, маклер решил разместить в рекламном объявлении фотографии пожара. И он не пожалел о своем смелом поступке.

«Я сделал это по двум причинам: чтобы привлечь интерес потенциальных покупателей к тому, как выглядел дом до пожара, а также к тому, что дом ремонту не подлежит и продается, в сущности, земельный участок, и покупатель сможет построить новый дом по своему желанию», - сказал Джейк изданию southernliving.com.