Ср, 7.08.2019
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Интересное решение: маклер снабдил объявление о продаже слишком необычными фото

Ameerika kinnisvaramaakleri ebaharilik samm.

ФОТО: Shutterstock

Маклер, проиллюстрировавший объявление о продаже дома необычными снимками, убил одним выстрелом двух зайцев, пишет Postimees.  

Американский маклер по недвижимости Дилан Джейк придумал, как привлечь внимание к задержавшемуся на рынке объекту, к которому никто не проявлял интереса. 

Безрезультатно занимаясь продажей пострадавшего от пожара дома во Флориде в течение девяти месяцев, маклер решил разместить в рекламном объявлении фотографии пожара. И он не пожалел о своем смелом поступке. 

ФОТО: realtor.com

«Я сделал это по двум причинам: чтобы привлечь интерес потенциальных покупателей к тому, как выглядел дом до пожара, а также к тому, что дом ремонту не подлежит и продается, в сущности, земельный участок, и покупатель сможет построить новый дом по своему желанию», - сказал Джейк изданию southernliving.com.

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