Невероятная история: суд разрешил продать не принадлежащую заявителю недвижимость

Суд города Ванкувер вынес на прошлой неделе беспрецедентное решение: родители, которые захотели продать принадлежащий их дочери дом, получили это право, передает Fox News.

Когда их дочь, которой сейчас 37 лет, некоторое время назад решила купить дом, она попросила родителей помочь ей с деньгами. Родители дали ей примерно 150 000 канадских долларов, что соответствует ста тысячам евро. Дом стоил дороже, данная родителями сумма не покрывала всю стоимость имущества.

Сейчас испытывающие материальные трудности родители попросили дочь вернуть деньги, но та отказалась.

Судебный процесс повлек за собой конфликт в этой канадской семье, и, похоже, примирения не будет. Однако родители считают, что они вправе требовать возвращения денег. «Мы не мстим нашему ребенку. Просто считаем, что поступаем честно, при этом мы скучаем по дочери, но я не знаю, что делать, потому что этот случай причинил нам всем много зла», - сказала мать хозяйки дома изданию Vancouver Sun.

Дочь от комментариев отказалась.

Газета пишет, что до сих пор родители были очень щедры к дочери и сыну: когда детям было что-то нужно, они помогали им получить то, что они хотят. Они платили за обучение своих детей и за их автомобили, помогли своей дочери поправить здоровье и дали обоим детям денег, чтобы они купили себе жилье.

Для покупки дома сын взял у родителей денег в долг и впоследствии рассчитался с ними. А вот дочь, однако, считает, что она ничего не должна своим родителям: дом куплен на ее имя, она платила налоги и содержала недвижимое имущество.