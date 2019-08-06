Переодевшегося в свою дочь наркобарона нашли мертвым в камере

По словам сотрудников исправительного учреждения, с момента неудачного побега он все время находился в одиночной камере и покончил с собой.

Видео разоблачения его маскировки попало в интернет 5 августа: преступник пытался сбежать из тюрьмы, притворившись своей дочерью с помощью силиконовой маски и парика. Его выдало неуверенное поведение. Дочь он, судя по всему, собирался оставить в тюрьме.

42-летний Да Сильва отбывал срок продолжительностью 73 года и 10 месяцев за сбыт запрещенных веществ. Он был частью преступной организации «Красная команда», крупнейшей сети по распространению наркотиков в Бразилии.