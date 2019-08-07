Фото: секретный дом, спрятанный в дюнах

Бетонная конструкция повторяет топографию холма и отлично вписывается в рельеф местности. Архитекторы учли отсутствие затененных участков для установки солнечных панелей, а также проработали хорошую вентиляцию интерьеров и дизайн сада с цитрусовыми деревьями и съедобными растениями во внутреннем дворе дома. При этом авторы проекта стремились максимально сохранить ландшафт и вторично использовать материалы.