Фото: секретный дом, спрятанный в дюнах

Студия deca ARCHITECTURE спроектировала интересный особняк в деревне Айя Галини, в южной части греческого острова Крит. Частная резиденция площадью 393 квадратных метра расположена всего в 165 морских милях от пустыни Сахара, рассказывает HQRoom.
Бетонная конструкция повторяет топографию холма и отлично вписывается в рельеф местности. Архитекторы учли отсутствие затененных участков для установки солнечных панелей, а также проработали хорошую вентиляцию интерьеров и дизайн сада с цитрусовыми деревьями и съедобными растениями во внутреннем дворе дома. При этом авторы проекта стремились максимально сохранить ландшафт и вторично использовать материалы.
Внутренняя планировка дома проста и понятна. Гостиная со столовой и кухней занимают отдельное крыло с выходом на террасу с бассейном, в соседнем блоке расположены две спальни и три ванные комнаты, а гараж вынесен в третье крыло резиденции.
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