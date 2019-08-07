Рейтинги партий: поддержка EKRE упала до рекордно низкой отметки

Последние сводные данные охватывают период с 8 июля по 5 августа. В ходе опроса было опрошено 4001 гражданин Эстонии. В четвертый раз за этот год на вершине рейтинга с 38,5% расположилась Партия реформ.

Центристскую партию готовы поддержать 17,8 процента избирателей, а поддержка занимающей третью строчку рейтинга составила 15,5 процента, что является самым низки показателем в этом году.

Социал-демократическую партию поддерживает 9,3, а «Отечество» 8,6 процента респондентов. За «Ээсти 200» свои голоса готовы отдать 4,2, а за зеленых 2,6 процента опрошенных.

Оппозицию поддерживает 47,8, а коалиционное правительство 41,9% респондентов.