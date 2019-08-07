Недавно освободившийся из спецшколы оборвал жизнь 13-летнего мальчика

Позавчера, 5 августа, в больнице скончался мальчик, которого днем 30 июля несколько раз ударил по голове знакомый подросток. Лишь пятью днями ранее подозреваемый — 15-летний парень — освободился из учебно-воспитального заведения закрытого типа — Образовательной коллегии Маарьямаа. Несмотря на то, что город Пярну ходатайствовал о том, чтобы юноше продлили срок содержания в спецшколе, суд не усмотрел в этом необходимости.

К настоящему моменту полиции удалось установить, что сверстники находились у гаражей, что рядом с Кесклиннаским мостом в Пярну. Между ними возник конфликт. Согласно подозрению, 15-летний мальчик несколько раз ударил по голове 13-летнего.

По словам ляэнеского префекта Кайдо Кыпласа, свидетелями избиения были несколько несовершеннолетних. Жертва покинула место драки самостоятельно, но, очевидно, в результате нанесенных кулаками и коленом ударов возникло повреждение мозга. Позже мальчик отправился с отцом в отделение экстренно медицины Пярнуской больницы, где впал в кому. Позавчера утром жертва скончалась в Северо-Эстонской региональной больнице.

По словам Кыпласа, полиция через несколько часов после драки задержала как подозреваемого, так и подростков, ставших свидетелями избиения. На время предварительного следствия подозреваемый был взят под стражу.

«Надеюсь, что мы с вами больше не увидимся», - произнес в конце заседания в июле прошлого года судья Пярнуского уездного суда двум мальчикам. По крайней мере одному из них, согласно подозрению, придется вскоре снова предстать перед судом за предполагаемое убийство сверстника.

По словам Кыпласа, жертва ранее не попадала в поле зрение полиции: он ранее не сталкивался ни с полицией, ни с прокуратурой. Зато подозреваемый в избиении и другие подростки из банды неоднократно оказывались в полиции».

«Алкоголь, курение, физическое насилие, кражи», - перечислил Кыплас «увлечения» подозреваемого в убийстве и других подростков из молодежной банды.

Ляэнеский окружной прокурор Кристине Тамм подчеркнула, что в отношении задержанного действует презумпция невиновности. «Производство по делу несовершеннолетних должно завершиться в кротчайшие сроки, - сказала она, а также добавила, что вскоре будет назначена экспертиза, которая установит точную причину смерти.

В учебно-воспитальных учреждениях закрытого типа детей держат не более года. Именно столько там провел подозреваемый. Как пояснила Тамм, нынешние законы не позволяют продлевать срок содержания проблемных подростков в спецшколах. Все зависит от оценки, которую дают ведомства. Уголовное производство не является решающим фактором.

Пока неизвестно, что послужило причиной конфликта. Кыплас сообщил, что в интересах следствия он не может разглашать подробностей.

По мнению Кыпласа, самым удручающим в случае с данным преступлением является то, что ни один из свидетелей не вмешался и не вызвал помощь. После избиения жертву оставили наедине с самим собой. Тамм уточнила, что в подобных ситуациях вмешавшийся подросток может сам стать жертвой.

По словам Кыпласа, в том случае, если кто-то стал очевидцем применения насилия,следует незамедлительно звонить в 112. «Если человек переживает за свою безопасность, то можно отойти в сторону, чтобы совершить звонок. Либо попросить помощи у кого-то из взрослых», - сказал он.

В случае с проблемными подростками различные ведомства — Департамент соцстрахования, соцотделы местных самоуправлений, защита детей — должны тесно сотрудничать.

Кыплас и Тамм убеждены, что Пярну нельзя считать опасным городом, где процветает насилие. Как сказал Куплас, чаще всего драки случаются в ходе конфликтов, возникающих между нетрезвыми знакомыми друг с другом людьми.

В июле прошлого года Pärnu Postimees писал о том, как двое 14-летних мальчишек сидели на скамье подсудимых на улице Кунинга и безропотно отвечали на вопросы судьи. Одним из них был тот самый мальчик, который недавно лишил жизни 13-летнего мальчика.

Летом прошлого года суд применил самое строгое наказание, которое он может назначить в отношении несовершеннолетнего — отправил на длительный срок в учебно-воспитальное учреждение закрытого типа.

Разумеется, будет неверно говорить, что подозреваемым ранее не занимались. Перед тем как он оказался на скамье подсудимых в прошлом году, все возможные способы воздействия на несовершеннолетнего уже были применены.