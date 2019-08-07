Отцовский отпуск продлят до 30 дней

Кроме того, если в настоящее время отпускные за такой отпуск выплачиваются работодателем, то по новой системе их будет платить Департамент социального страхования, пишет Rus.ERR.

30-дневный отцовский отпуск, который можно брать как целиком, так и по частям, и/или дополнительное родительское пособие для отца ребенка можно использовать до того момента, когда ребенку исполнится 3 года. Соответствующие поправки в законодательство были одобрены Рийгикогу в конце 2017 года.