Отцовский отпуск продлят до 30 дней

Согласно постановлению, подписанному министром социальных дел Танелем Кийком, с 1 июля 2020 года отец ребенка в возрасте до трех лет сможет брать дополнительный отпуск продолжительностью 30 дней вместо нынешних 10.
Кроме того, если в настоящее время отпускные за такой отпуск выплачиваются работодателем, то по новой системе их будет платить Департамент социального страхования, пишет Rus.ERR.
30-дневный отцовский отпуск, который можно брать как целиком, так и по частям, и/или дополнительное родительское пособие для отца ребенка можно использовать до того момента, когда ребенку исполнится 3 года. Соответствующие поправки в законодательство были одобрены Рийгикогу в конце 2017 года.
"Это изменение улучшает возможности семей распределить нагрузку по уходу за детьми, потому что теперь отцы смогут брать родительский отпуск на более длительный срок и самостоятельно выбирать для него время, уходя в отпуск одновременно с матерью или в разное время", - сказал Кийк.