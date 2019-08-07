Почему Кремль боится московской оппозиции?

Даже в ходе «белоленточной революции» 2011-2012 годов власти не устраивали столь масштабного применения силы. Хотя тогда люди протестовали против фальсификаций на выборах в Госдуму, а сегодня речь идет о выборах Думы всего лишь московской городской. Тем не менее, реакция властей гораздо более острая и жестокая. Чем можно объяснить это противоречие?

С третьего путинского срока в России происходит регионализация политики. Оппозиционным кандидатам стало вообще невозможно выдвинуться на федеральном уровне. Президентские выборы при несменяемом «национальном лидере» превратились в откровенную постановку. Шансы попасть в Госдуму имеют лишь четыре придворные партии. Поэтому те, кто к ним не принадлежит, могут баллотироваться лишь на региональных, городских и муниципальных выборах – там, где еще сохраняются остатки электоральных свобод. Напомним, что Борис Немцов в последние годы жизни был депутатом Ярославской областной думы.

Нынешняя московская оппозиция потенциально может сыграть роль демократической России того времени, которая разрушила советскую империю изнутри.

Однако появления оппозиционеров в Московской городской думе власть чрезвычайно опасается. Даже несколько оппозиционных депутатов в столичном парламенте стали бы наглядным доказательством крушения «вертикали». Исторически это можно сопоставить с Межрегиональной депутатской группой, возникшей на Съезде народных депутатов СССР ровно 30 лет назад. Многие вчерашние диссиденты вдруг обрели законодательную легитимность – и с этого момента «незыблемая» власть КПСС стала рушиться.

Но можно провести и более глубокую параллель – в те годы в РСФСР возникло небывалое прежде, но ставшее определяющим деление политиков на два типа: советские и российские. Советские деятели в основном были представителями партийной номенклатуры, а российские приходили во власть путем свободных выборов. В этом, может быть, состоит ирония истории, а может быть, ее следующий шаг – сегодня российские «федеральные» деятели сами стали напоминать советскую номенклатуру. Партия «Единая Россия» точно так же опасается реально свободных выборов, как и КПСС в свое время.

Сегодняшние москвичи, требующие соблюдения своих избирательных прав, похожи на защитников российской демократии в августе 1991 года. А нынешняя российская власть – на ГКЧП, который пытался удержаться за счет введения войск в Москву. Вот такой странный исторический парадокс преподносит «преемник» Ельцина…

Нынешняя московская оппозиция потенциально может сыграть роль демократической России того времени, которая разрушила советскую империю изнутри. Если кто-то забыл, полезно вспомнить, что прежний СССР стал уже более невозможен после того, как его «центральная» республика РСФСР провозгласила в 1990 году свою Декларацию о суверенитете.