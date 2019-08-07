Рост цен резко замедлился

По сравнению с июнем индекс потребительских цен вырос на 0,1 процента, сообщил в среду BNS департамент статистики.

Товары подорожали по сравнению с июлем 2018 года на 2 процента, а услуги на 2,2 процента. Административно регулируемые цены на товары и услуги выросли по сравнению с июлем прошлого года на 1,1 процента, а нерегулируемые на 3 процента.

По сравнению с июлем прошлого года на индекс потребительских цен сильнее всего повлияли продукты питания и безалкогольные напитки, с которым связано почти половина величины В свою очередь половина этого роста приходится на 24-процентное подорожание овощей.

По сравнению с июлем прошлого года алкогольные напитки подешевели на 5,7, бензин на 1,7 процента, а дизельное топливо на 0,2 процента. За тот же период из продуктов питания более всего подорожали картофель (на 94 процента), свежие овощи (20 процента) и рис (11 процентов), но подешевели на 10 процентов крепкие спиртные напитки.