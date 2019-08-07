Лeгендарный Диего Форлан простился со спортом

"Это было тяжелое решение. Я не хотел, чтобы это время пришло, но я понимал, что этот момент когда-нибудь наступит. Я решил завершить профессиональную карьеру", - цитирует Форлана As.

Последним клубом в карьере 40-летнего Форлана был гонконгский "Китчи". Форвард не выходил на поле с мая 2018 года.

"Недавно поступило интересное предложение, но я искал оправдания, чтобы не соглашаться на него. С годами стал более избирательным. Было бы здорово завершить карьеру в "Пеньяроле", но этого не произошло, так как переговоры не увенчались успехом", - добавил Форлан.

Ранее Форлан выступал за аргентинский "Индепендьенте", английский "Манчестер Юнайтед", испанские "Вильярреал" и "Атлетико", итальянский "Интер", бразильский "Интернасьонал", японскую "Осаку", уругвайский "Пеньяроль" и индийский "Мумбаи Сити". В составе "Манчестер Юнайтед" Форлан стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии. С мадридским "Атлетико" форвард выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.