Торговля России и Украины: санкции остаются, товарооборот растет

Deutsche Welle выяснила, какие товары из РФ до сих пор импортирует Украина, почему это происходит, и без каких поставок из России украинская промышленность не сможет обойтись в ближайшее время.

Украина покупает у России больше, чем продает

На данный момент Киев покупает у Москвы больше, чем ей продает. На запрос DW Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, ссылаясь на Госслужбу статистики, предоставил данные о динамике торгового баланса между Украиной и РФ за последние годы. Согласно данным, в 2015 и 2016 годах двусторонний товарооборот падал, а потом опять начал расти.

Так, в 2018 году Россия ввезла из Украины товаров на 3,65 млрд долларов (в 2017-м - 3,94 млрд), а Украина из РФ - на 8,09 млрд (7,2 млрд). За январь-март 2019 года украинский экспорт в Россию составил 760 млн долларов, а импорт из РФ - 1,8 млрд. Таким образом, за первый квартал отрицательное сальдо Украины в торговле с Россией превысило 1 млрд долларов.

Основные статьи украинского импорта из России

Согласно информации Института экономики и прогнозирования, в структуре импорта из России в Украину в 2018 году доминируют энергоносители - нефть, дизтопливо, сжиженный газ, уголь и топливо для атомных электростанций. За них Киев заплатил 4,4 млрд долларов. Далее следует продукция промышленности - котлы, машины, реакторы, продукция черной металлургии, химические удобрения, полимеры и пластмассы, продукты неорганической химии, например аммиак. На эти две товарные группы в минувшем году пришлось 77,5% всего украинского импорта из РФ. В денежном эквиваленте это 6,25 млрд долларов.

Нефть и нефтепродукты - ключевой импорт, но не критический, комментирует данные киевский экономический аналитик Борис Кушнирук. Он считает, что это сырье, а также природный газ, Украина может свободно приобрести в странах ЕС. И хотя происхождение у такого газа может быть российское, формально Киев, по выражению эксперта, приобретает "сырьевой товар, который не имеет национальности".

"Но вот ядерные реакторы, котлы, некоторые машины, а также ядерное топливо для украинских АЭС - это действительно критический импорт. Здесь мы зависим от России. А также в том, что касается переработки отработанного ядерного топлива, которое Украина отправляет в Россию, потому что своих заводов у нас нет", - указывает Кушнирук.

По данным Госслужбы статистики, за пять месяцев 2019 года Украина приобрела ядерное топливо у российской компании "ТВЭЛ" почти на 17,5 млн долларов, а у японско-американской Westinghouse на - 51,23 млн. По информации Бориса Кушнирука, Westinghouse готова полностью взять на себя поставки ядерного топлива для украинских АЭС, но для этого компании нужен еще минимум год.

Квоты, пошлины и импортозамещение