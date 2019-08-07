В новые центры здоровья не найти семейных врачей

Ранее Мюйрсепп сказал Järva Teataja, что, если места не будут заполнены, государственный центр вспомогательных услуг может предъявить требование, чтобы больница вернула 100 000 евро за каждую несуществующую врачебную практику.

Проблема, по его словам, состоит в том, что они, конечно, подавали ходатайство на получение денег, но услугу могут гарантировать только сами семейные врачи. А семейные врачи – это отдельные юридические лица и больница никак не может на них повлиять или принудить к чему бы то ни было.

«Мы подали ходатайство, мы виноваты. А теперь может выйти так, что мы обманули Евросоюз», - говорит Мюйрсепп.

Больница вместе с городом Пайде обратилась к Министерству социальных дел, чтобы оно мотивировало семейных врачей приехать в центр. Министерство же пожимает плечами и говорит, что они не могут никого заставить. То же самое говорит и Департамент здоровья. «Нам бы, конечно, понравилось, если бы врачи стекались в центры здоровья, но мы не можем оказывать давление на семейных врачей», - говорит Ояссаар.

Неожиданное требование

Сам по себе план создания центров здоровья амбициозен: к 2023 году почти вся Эстония должна быть покрыта ими. Всего их будет 61.

Мы строим эти центры для того, чтобы у еще учащихся молодых семейных врачей была причина и потребность уехать работать не только в Тарту или Таллинн. Но договоренности мы должны реализовывать с людьми, которые уже работают и в ближайшие годы уйдут на пенсию.

О строительстве центров здоровья могли ходатайствовать местные самоуправления, больницы и семейные врачи, входящие в больничную сеть развития, и врачи-специалисты. Три четверти проектных средств поступает из Европейского фонда регионального развития, остальная четверть – самофинансирование ходатая. 61 проект общей стоимостью около 173 миллионов евро, из них структурные пособия составляют около половины.

Больницы Пыльва и Ярвамаа ходатайствовали о деньгах, чтобы на их территориях были построены новенькие центры здоровья первого уровня, где работали бы региональные семейные врачи и медсестры, физиотерапевты и акушерки.

Побеседовавшие с Postimees руководители больниц критикуют и внезапно изменившееся постановление. А именно, мартовское постановление 2018 года гласит, что получатель пособия должен обеспечить запланированные в проекте услуги не позднее чем через три месяца после выдачи разрешения на использование. В более раннем постановлении от 2015 года такого требования не было. Там значилось, что необходимо исходить из принципа рациональности.

«Мы строим эти центры для того, чтобы у еще учащихся молодых семейных врачей была причина и потребность уехать работать не только в Тарту или Таллинн. Но договоренности мы должны реализовывать с людьми, которые уже работают и в ближайшие годы уйдут на пенсию, - говорит глава Эстонского союза больниц, председатель правления Пярнуской больницы Урмас Суле. – Это и есть большой конфликт по существу. Но здесь, честно говоря, нет решения, которое подходило бы всем».

Министерство даст еще время

Глава сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте признает, что и в других центрах здоровья есть такие же проблемы. «Есть проблема с тем, чтобы найти семейных врачей, но есть и проблема с обеспечением других услуг». – констатирует она.

Хотя наряду с Ярвамааской больницей и городом Пайде министерство просили изменить требование о трех месяцах Эстонский союз больниц и Эстонский союз городов и волостей, министерство не видит для этого причин. По словам Палусте, решение намного проще. Если ходатайствовавшая о пособии больница видит, что обещанного количества семейных врачей набрать не удастся, она может сообщить об этом министерству. Если никаких препятствий нет, министерство даст отсрочку.

«Т.е. они должны сказать, что мы сможем, например, найти семейных врачей через три года, и попросить согласовать то, что до тех пор этих семейных врачей не будет. Именно так сделала Пыльваская больница. Они попросили об отсрочке, и мы эту просьбу удовлетворили», - говорит Палусте.