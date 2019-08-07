Министерство социальных дел не признает свою ошибку и подает на фонд Innove в суд

Фонд Innove, учреждение распределяющее евродотации в сфере образования и труда, требует от Министерства социальных дел более 350 000 евро. Эти деньги Innove выделил пару лет назад на проект опорных услуг для детей с ограниченными возможностями. Минсоцдел платить не хочет и обратился в суд с жалобой на Innove.

История получила начало еще летом 2017 года, когда министерство получило через Innove более семи миллионов евро, которые были выделены для проекта, касающегося услуг по уходу за детьми с тяжелой и глубокой степенью инвалидности. Проект, рассчитанный на три года, стал претворять в жизнь Департамент соцстрахования, который организовал конкурс поставок, чтобы найти поставщика услуг. Услуга, которую хотел купить департамент, включала в себя транспортные услуги и уход за детьми. Эстонию разделили на 16 областей и нашли поставщиков – все шло гладко.

В начале этого года, спустя полтора года после окончания конкурса поставок, в ходе аудита Министерство финансов обнаружило, что конкурс был проведен не в соответствии с Законом о госпоставках.

Одно из конкурсных условий, касающихся квалификации, необоснованно ограничивало конкуренцию: согласно условиям конкурса, у его участников должна была быть выданная в Эстонии лицензия на оказание услуги по уходу за детьми. Это требование исключало из участия в конкурсе всех иностранных поставщиков, что противоречит Закону о госпоставках.

После обнародования аудита целевое учреждение Innove решило потребовать обратно пять процентов от суммы выделенной Министерству социальных дел дотации: более 350 000 евро. Министерство обратилось в суд с жалобой, и Таллиннский административный суд в конце июля принял дело к рассмотрению.

«Министерство социальных дел обратилось в суд для защиты прав Департамент соцстрахования, так как мы убеждены, что предъявленные на конкурсе поставок требования были обоснованными», – заявила пресс-секретарь министерства Рийна Сообик.

Она отметила, что в ходе других, более ранних проверок, которые проходил и Innove, все было в порядке. Поэтому министерство в недоумении, почему ошибка обнаружилась только сейчас. «На данный момент мы не можем комментировать эту тему более подробно, так как судебные прения еще в процессе».

Договориться не удастся

По словам Innove, нет ничего удивительного в том, что проекты, поддерживаемые евродотациями, проверяют несколько раз.

«Обстоятельство, при котором в ходе первой проверки нарушений было не установлено, не означает, что этого не может быть сделано в ходе следующих проверок», – говорит юрист Innove Катри Оя.

Таллиннский административный суд в постановлении предлагает сторонам конфликта прийти к мирному соглашению. Innove же такой вариант не рассматривает.

«Поскольку это спор в области структурных дотаций, который оценивает законность использования государственных средств, то есть денег налогоплательщиков, то основываясь на законодательстве, прийти к компромиссу невозможно», – объяснила Оя.

Пока неизвестно, когда суд начнет обсуждать спор госучреждений.

Что касается обсуждаемого проекта, то Innove выплачивает дотации Министерству социальных дел по мере поступления документации по расходам. По словам Innove, большинство расходов министерство пока еще им не представило. Соответственно, если суд признает правым целевое учреждение Innove, то в конце концов министерство просто получит на 350 тысяч евро меньше.