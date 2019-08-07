Официально: Харьюмаа частично откажется от услуг автобусной фирмы ATKO

Разваливающиеся, отстающие от графика автобусы и грубые водители – вот причины, по которым от услуг перевозок фирмы ATKO Liinid OÜ в Харьюмаа частично откажутся раньше срока, пишет Postimees.
ATKO Liinid больше не будет обслуживать семь маршрутных линий со 2 февраля 2020 года. Договор прерывается по инициативе НКО "Северо-Эстонский центр общественного транспорта", который организует движение общественного транспорта в Харьюмаа. Предоставление автобусных услуг возьмет на себя AS SEBE.
Речь идет о следующих автобусных маршрутах:
- 107 Таллинн - Харку - Кейла - Вазалемма - Эмари - Муналаскме
- 119 Таллинн - Харутеэ - Рийзипере - Турба - Лехету
- 133 Кейла - Харутеэ - Рийзипере - Турба - Элламаа - Лехету
- 136 Таллинн - Харку - Кейла - Эмари - Мализе - Палдиски
- 145 Таллинн - Харку - Кейла - Палдиски
- 148 Таллинн - Харку - Кейла - Эмари - Румму
- 149 Таллинн - Харку - Кейла - Румму - Аудевялья - Харью-Ристи
Пока неизвестно, что будет с оставшимися автобусными маршрутами, пролегающими через Клоога, Табасалу, Мурасте и Кейла-Йоа, которые обслуживает фирма Арво Сарапуу.
По результатам конкурса госпоставок ATKO должен был обслуживать автобусные линии южных направлений в Харьюском уезде до 13 апреля 2021 года, а в волости Харку – до 31 августа 2020 года.
1 августа руководство НКО "Северо-Эстонский центр общественного транспорта" на собрании решило начать процедуру прекращения договора с ATKO Liinid OÜ касаемо автобусных линий в волости Харку. Причиной назвали ранее возникавшие при сотрудничестве с фирмой инциденты.