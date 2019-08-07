Официально: Харьюмаа частично откажется от услуг автобусной фирмы ATKO

ATKO Liinid больше не будет обслуживать семь маршрутных линий со 2 февраля 2020 года. Договор прерывается по инициативе НКО "Северо-Эстонский центр общественного транспорта", который организует движение общественного транспорта в Харьюмаа. Предоставление автобусных услуг возьмет на себя AS SEBE.

Речь идет о следующих автобусных маршрутах:

107 Таллинн - Харку - Кейла - Вазалемма - Эмари - Муналаскме

119 Таллинн - Харутеэ - Рийзипере - Турба - Лехету

133 Кейла - Харутеэ - Рийзипере - Турба - Элламаа - Лехету

136 Таллинн - Харку - Кейла - Эмари - Мализе - Палдиски

145 Таллинн - Харку - Кейла - Палдиски

148 Таллинн - Харку - Кейла - Эмари - Румму

149 Таллинн - Харку - Кейла - Румму - Аудевялья - Харью-Ристи

Пока неизвестно, что будет с оставшимися автобусными маршрутами, пролегающими через Клоога, Табасалу, Мурасте и Кейла-Йоа, которые обслуживает фирма Арво Сарапуу.

По результатам конкурса госпоставок ATKO должен был обслуживать автобусные линии южных направлений в Харьюском уезде до 13 апреля 2021 года, а в волости Харку – до 31 августа 2020 года.