В КНДР заявили, что испытали тактические управляемые ракеты нового типа

"Две тактические управляемые ракеты, запущенные на оперативном аэродроме в западной части страны, пролетели по небу над столицей и центральным внутренним районом нашей страны и нанесли точный удар по указанной цели - острову в Восточном море (Японское море - ИФ)", - пишет агентство.

Подчеркивается, что демонстрационный огонь" четко подтвердил надежность, безопасность и фактическую боеспособность системы тактического управляемого оружия нового типа".

Данный запуск является "адекватным предупреждением совместным военным учениям, проводимым в настоящее время властями США и Южной Кореи", добавили в ЦТАК.

Как сообщалось, во вторник Северная Корея выпустила в Японское море две баллистические ракеты малой дальности.

"Южнокорейские и американские разведывательные органы считают, что эти ракеты малой дальности имеют аналогичные летные характеристики с баллистическими ракетами, испытанными Северной Кореей 25 июля", - цитирует "Ренхап" представителя Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По их данным, ракеты были выпущены в 5:24 и 5:36 (23:24 по по Таллинну) и (23:36 по Таллинну) из северокорейского юго-западного округа Квайл в южной провинции Хванхэ. Обе пролетели около 450 км на высоте около 37 км.