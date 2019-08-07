"Манчестер Юнайтед" оштрафовал на крупную сумму взбунтовавшегося футболиста

В последние дни форвард без разрешения клуба поддерживает форму в расположении «Андерлехта». Накануне появилась информация, что футболист сборной Бельгии объявил забастовку и потребовал продать его в другой клуб.

Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к Лукаку проявляют «Ювентус» и «Интер». Бельгиец мог перейти в «Ювентус» в обмен на Пауло Дибалу, но аргентинец не сумел договориться с «МЮ» по условиям личного контракта.

Что касается «Интера», то миланский клуб не может согласовать с манкунианцами сумму трансфера игрока.