Ср, 7.08.2019
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  • "Манчестер Юнайтед" оштрафовал на крупную сумму взбунтовавшегося футболиста

"Манчестер Юнайтед" оштрафовал на крупную сумму взбунтовавшегося футболиста

Ромелу Лукаку.

ФОТО: YVES HERMAN/REUTERS

«Манчестер Юнайтед» принял решение оштрафовать нападающего Ромелу Лукаку на почти полмиллиона евро за неявку на тренировочную базу, сообщает Championat.com.

В последние дни форвард без разрешения клуба поддерживает форму в расположении «Андерлехта». Накануне появилась информация, что футболист сборной Бельгии объявил забастовку и потребовал продать его в другой клуб.

Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к Лукаку проявляют «Ювентус» и «Интер». Бельгиец мог перейти в «Ювентус» в обмен на Пауло Дибалу, но аргентинец не сумел договориться с «МЮ» по условиям личного контракта.

Что касается «Интера», то миланский клуб не может согласовать с манкунианцами сумму трансфера игрока.

В сезоне-2018/19 26-летний Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.

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