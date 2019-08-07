Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за один день

Порядка 117 млрд долларов за один день потеряли 500 богатейших людей планеты. Это произошло на фоне «обвала рынка», пишет News.ru.
Один только владелец Amazon Джефф Безос лишился 3,4 млрд долларов, сообщает Bloomberg.
Крупные потери также понесли Бернар Арно (3,2 млрд долларов), Марк Цукерберг (2,8 млрд долларов), Мукеш Амбани (2,4 млрд долларов) и Билл Гейтс (2 млрд долларов).
Основные мировые активы упали в цене из-за обострения «торговой войны» между США и Китаем. Она грозит замедлением темпов роста мировой экономики в целом, что повышает спрос на защитные активы. Традиционно к таковым относят золото и иену. Однако в последнее время некоторые инвесторы также включают в эту категорию криптовалюту.
Вероятно, с этим связан рост биткоина. В ходе торгов 5 августа он подскочил на 14 процентов, почти до 12 тысяч долларов.