Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за один день

Основные мировые активы упали в цене из-за обострения «торговой войны» между США и Китаем. Она грозит замедлением темпов роста мировой экономики в целом, что повышает спрос на защитные активы. Традиционно к таковым относят золото и иену. Однако в последнее время некоторые инвесторы также включают в эту категорию криптовалюту.