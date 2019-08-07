ФОТО: Digitark

Американская фирма Caterpillar славится своими бульдозерами, экскаваторами, разного рода строительными машинами, дизельными генераторами и так далее. А еще Caterpillar – известный производитель «телефонов для работяг». Устройства этой компании отличает крайняя жизнестойкость в любых обстоятельствах, они не боятся самого сурового обращения. Не исключение и модель CAT S41, о которой консультант Telia Март Лаанемяги рассказывает в техноблоге Digitark.

Хотя на рынке эта модель уже довольно давно, по-прежнему вызывает интерес. Давайте и мы присмотримся к аппарату, расположившемуся в середине модельного ряда CAT.

Внушительный

С первого взгляда ясно, что первой задачей конструкторов S41 была прочность. У аппарата толстые резиновые торцы, из резины выполнена и тыльная поверхность. В результате телефон хорошо сидит в руке, и не приходится бояться, что он выскользнет. Но если даже и выскользнет, ничего страшного не случится, потому что соответствие стандартам IP68 и Mil spec 810G гарантирует, что даже при падении с высоты 1,8 метра на твердую поверхность с телефоном ничего не произойдет. А еще это соответствие гарантирует водонепроницаемость устройства. С царапинами же призвано бороться экранное стекло Gorilla Glass 5.

Вся эта защита, конечно, делает CAT значительно толще обычных смартфонов, но при этом, к счастью, не слишком тяжелым, а именно 218 граммов.

ФОТО: Digitark