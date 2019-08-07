Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за 500 евро

Житель бельгийского Льежа с удивлением узнал, что является обладателем подлинной картины Рембрандта. Он купил полотно практически за бесценок десять лет назад, а недавно, по рекомендации друзей, отдал его на экспертизу.
Известно, что работу неизвестного живописца бельгиец приобрёл у своего знакомого. Этой покупкой он хотел финансово его поддержать — тот был на мели, сообщает News.ru со ссылкой на The Brussels Times. За полотно он тогда заплатил 500 евро. По оценкам специалистов, истинная цена работы — порядка 30 млн евро. Предположительно, на картине изображён Иисус.
Рембрандт ван Рейн — знаменитый голландский живописец, живший в 1606–1669 годах. Он автор таких шедевров, как «Ночной дозор», «Возвращение блудного сына» и «Даная».