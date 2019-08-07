Чемпион Олимпиады назвал Трампа женоненавистником и расистом

«У Америки колоссальные трудности. Возникает много проблем. Наш президент – расист, он предвзят, женоненавистник, не ценит никого, кроме себя. Поэтому стране очень сложно», — цитирует Льюиса Championat.com.

Спортсмен также высказался в поддержку движения за равную оплату труда мужчин и женщин.

«Реальность такая, что в жизни много предрассудков, а это порождает страх. Мы боимся дать возможность равной оплаты труда, хотя спортсмены из разных команд ничем не отличаются друг от друга. Поэтому я поддерживаю идею уравнять призовые», – добавил Льюис.