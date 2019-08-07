Приключения одного дорожного знака: украли, восстановили, заподозрили в незаконности и попросили убрать

Некоторое время назад перед домом построили парковку для жителей - на каждом парковочном месте указан номер машины. Автомобили здесь паркуются перпендикулярно дороге, идущей вдоль дома. Но водители, у которых нет собственного парковочного места, продолжали парковать машины вдоль дома, что мешало парковаться тем, у кого собственные парковочные места появились.

“Перед подъездом построили частную парковку, где у каждого свое место, как сейчас модно. Одно из парковочных мест принадлежит жильцу этого дома. Он владеет машиной, которая довольно большая. Он очень долго мучился, не мог нормально выезжать со своей парковки. И вот вдруг появился знак - мы думаем, что он сам его установил, сам покрасил бордюр”.

Главный специалист нарвской Службы охраны порядка Дмитрий Дьяков сказал, что знак был установлен не самовольно, а по заказу Департамента городского хозяйства. Сама дорога перед домом принадлежит не КТ, а городу.

“Этот знак там всегда стоял. Потом его украли, потом его восстановили, но жителям не понравилось, что его восстановили, и они ходатайствовали о том, чтобы его убрали. Ходатайство, чтобы его убрали, рассмотрела комиссия по безопасности дорожного движения”, - рассказал Дмитрий Дьяков.

В комиссию кроме городских чиновников входят представители Департамента шоссейных дорог, полиции и Спасательного департамента. Установить или снять знак на городской территории в Нарве можно только по решению этой комиссии. Рассмотрев ситуацию у дома Кангеласте, 25, комиссия решила, что парковаться вдоль дома нельзя.

“Ширина проезжей части дороги там составляет порядка 6,5 метров. Это не соответствует требованиям стандарта, чтобы сделать боковую парковку - это слишком узко, - рассказал Дмитрий Дьяков. - Плюс ко всему, представитель Спасательного департамента сказал, что, если в том месте будет припаркована машина, невозможно будет разместить там пожарную машину с лестницей. С разложенными “лапами” ее ширина - больше пяти метров”.

Если квартирное товарищество хочет установить какой-либо дорожный знак на своей территории, процедура оказывается более простой. Но самостоятельно вкопать знак, например, запрещающий парковку, всё равно нельзя.

“По Закону о дорожном движении собственник сам организует движение, - объяснил Дмитрий Дьяков. - Поэтому какие-то дополнительные согласования с городскими властями не нужны. Но нужно обратиться в фирму, которая выполняет схемы дорожного движения, имеет лицензию на это. А затем обратиться в фирму, которая знак изготовит и установит”.