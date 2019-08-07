Эстония строит: цены на земельные участки растут не останавливаясь

По данным портала недвижимости KV.EE, по сравнению с прошлым годом цены выставленных на продажу земельных участков выросли почти во всех уездах Эстонии, передает Postimees.
В июле на крупнейшем эстонском портале недвижимости KV.EE было выставлено на продажу 1989 земельных участков. Средняя продажная цена составляла 55 евро за квадратный метр, что почти на четверть или на 23 процента больше, чем в прошлом году.
Причиной роста продажных цен на землю является активность во всех секторах рынка недвижимости. В частности, очень активен рынок земельных участков, предназначенных для жилищного строительства - как для развития проектов недвижимости, так и для самостоятельного строительства дома на одну семью.
«Покупка земли для строительства индивидуального дома стала популярной благодаря положительным процессам на рынке труда, где средняя заработная плата показывает сильный рост, безработица низкая, а занятость высокая. Процентные ставки по кредитам довольно низки, а банки охотно их выдают. Однако следует иметь в виду, что банки, как правило, без большой охоты финансируют покупку земельных участков, расположенных вдали от крупных центров», - сказал руководитель KV.EE Тарво Теслон.