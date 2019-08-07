Эстония строит: цены на земельные участки растут не останавливаясь

В июле на крупнейшем эстонском портале недвижимости KV.EE было выставлено на продажу 1989 земельных участков. Средняя продажная цена составляла 55 евро за квадратный метр, что почти на четверть или на 23 процента больше, чем в прошлом году.

Причиной роста продажных цен на землю является активность во всех секторах рынка недвижимости. В частности, очень активен рынок земельных участков, предназначенных для жилищного строительства - как для развития проектов недвижимости, так и для самостоятельного строительства дома на одну семью.