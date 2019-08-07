Занимавшаяся производством ИД-карт фирма Gemalto не возвращает Эстонии деньги

Долг возник в связи с последним судебным спором на поставки госуслуг, в результате которого Gemalto потерял договор с Департаментом полиции и погранохраны (PPA). Теперь за производство ИД-карт отвечает IDEMIA France SAS.

PPA потратил на судебное разбирательство, начавшееся в 2017 году, 37 112 евро и 40 центов. В мае этого года в силу вступило судебное решение, согласно которому Gemalto был обязан возместить эту сумму PPA, и, по словам представителей Gemalto из адвокатского бюро Pricewaterhouse Coopers Legal, все банковские реквизиты были получены.

К удивлению PPA, Gemalto не выполнил требование, хотя с момента вступления судебного решения в силу прошло уже более двух месяцев. Теперь гендиректор PPA Эльмар Вахер представит официальный запрос руководству и совету Thales Group – материнской компании Gemalto во Франции.

Хотя компания Gemalto – одна из крупнейших международных компаний в сфере кибербезопасности с многомиллиардным оборотом, в представительстве Gemalto в Эстонии – фирме TRÜB Baltic AS осталось к концу июня только два сотрудника.