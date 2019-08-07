Уэйн Руни возвращается в Англию и переходит на тренерскую работу

«Убежден, что смогу внести огромный вклад в успехи клуба», — заявил Руни на пресс-конференции, где он уже был представлен в качестве игрока команды. В «Дерби» он будет выступать под номером 32.

Руни известен по выступлениям в Английской премьер-лиге (АПЛ). С 2004 по 2017 год он выступал за «Манчестер Юнайтед». Руни стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253). В составе «красных дьяволов» он пять раз становился чемпионом страны и один раз выиграл Лигу чемпионов. В 2017-м форвард вернулся в «Эвертон», воспитанником которого он и является. Руни также является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. В составе национальной сборной он забил 53 гола.